День учителя отметят в России 5 октября. Поскольку праздник выпадает на выходной, большинство школ поздравит педагогов уже 3-го числа.

В Москве работают почти 60 тысяч школьных учителей, а общая численность работников сферы образования составляет 150 тысяч человек.

В честь праздника состоится церемония награждения победителей конкурса "Учитель года России" с торжественным концертом в Кремлевском дворце. На колесе обозрения "Солнце Москвы" запустят праздничную световую инсталляцию, которая будет работать до 5 октября, и откроют тематическую фотозону.

