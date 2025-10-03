Форма поиска по сайту

03 октября, 07:15

Общество

День учителя отметят в России 5 октября

День учителя отметят в России 5 октября

День учителя отметят в России 5 октября. Поскольку праздник выпадает на выходной, большинство школ поздравит педагогов уже 3-го числа.

В Москве работают почти 60 тысяч школьных учителей, а общая численность работников сферы образования составляет 150 тысяч человек.

В честь праздника состоится церемония награждения победителей конкурса "Учитель года России" с торжественным концертом в Кремлевском дворце. На колесе обозрения "Солнце Москвы" запустят праздничную световую инсталляцию, которая будет работать до 5 октября, и откроют тематическую фотозону.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществообразованиегородвидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

