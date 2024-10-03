Эксперт объяснил, может ли квадробинг стать основанием для лишения родительских прав

Адвокат по семейным делам, кандидат юридических наук Виктория Дергунова прокомментировала инициативу депутатов Госдумы, касающуюся квадробинга.

По мнению некоторых депутатов, родителей, которые поощряют увлечение квадробингом, стоит привлекать к административной и уголовной ответственности, а также лишать родительских прав.

Может ли квадробинг стать основанием для лишения родительских прав? За какие действия могут лишить родительских прав в России на данный момент? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.