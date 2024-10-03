Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 октября, 13:00

Общество

Эксперт объяснил, может ли квадробинг стать основанием для лишения родительских прав

Эксперт объяснил, может ли квадробинг стать основанием для лишения родительских прав

Новости часа: Собянин рассказал о планах строительства новых соцобъектов на севере Москвы

"Атмосфера": 15 градусов ожидается в Москве вечером 3 октября

Около 75% вакансий на рынке труда Москвы требуют среднего профессионального образования

В Госдуме предложили ввести ответственность для родителей детей-квадроберов

Собаку на скейтборде заметили у Третьяковской галереи в Москве

Бабье лето в Москве завершится 3 октября

Новости регионов: турист выжил во время шторма в Сочи

Маркетолог рассказала, что стоит дарить преподавателям на День учителя

Штамм COVID-19 XEC не выявлен в Москве в сентябре

Адвокат по семейным делам, кандидат юридических наук Виктория Дергунова прокомментировала инициативу депутатов Госдумы, касающуюся квадробинга.

По мнению некоторых депутатов, родителей, которые поощряют увлечение квадробингом, стоит привлекать к административной и уголовной ответственности, а также лишать родительских прав.

Может ли квадробинг стать основанием для лишения родительских прав? За какие действия могут лишить родительских прав в России на данный момент? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоМария РыбаковаИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика