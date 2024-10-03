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03 октября, 07:45

Общество

Ведущие Москвы FM перечислили темы эфира 3 октября

Ведущие Москвы FM перечислили темы эфира 3 октября

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Ведущие радиостанции Москва FM Наталья Пешкова и Роман Карлов рассказали о темах дня 3 октября. В эфире они обсудят тему подарков учителям.

По оценкам аналитиков, москвичи в среднем планируют потратить на презенты преподавателям около 4 500 рублей.

О том, что еще можно подарить учителям, а также о других важных темах, включая предложение депутатов обязать работодателя оплачивать работнику проезд до офиса, – в эфире телеканала Москва 24.

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