Новости часа: летнее тепло вернется в Москву на один день

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Летнее тепло вернется в Москву на один день в среду, 4 октября, но с дождями и грозами. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

Более 200 новых автобусов на компримированном природном газе появится в парке "Ховрино" до конца октября. Об этом рассказал Дептранс.

Более 50 артистов выступили в рамках проекта "Музыка в метро" на парковках Москвы. Артисты радовали живой музыкой пешеходов и водителей, поделился заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.