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Новости

03 октября, 19:50

Общество

Новости часа: летнее тепло вернется в Москву на один день

Новости часа: летнее тепло вернется в Москву на один день

"Жизнь в большом городе": сделано в Москве. Чай и кофе

Новости часа: РЖД назначит более 250 дополнительных поездов на ноябрьские выходные

Число заболевших COVID-19 в Москве пошло на спад

Новости часа: Собянин присвоил статус промкомплекса лидеру полупроводниковой отрасли РФ

Москвичи прислали кадры Смоленского метромоста с актуальной осенней надписью

Жителей столицы предупредили о ветре до 20 м/с 4 октября

"Атмосфера": дождь ожидается в Москве 4 октября

"Цифра дня": 3 700

В РФ выросло число несчастных случаев на железной дороге

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Летнее тепло вернется в Москву на один день в среду, 4 октября, но с дождями и грозами. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

Более 200 новых автобусов на компримированном природном газе появится в парке "Ховрино" до конца октября. Об этом рассказал Дептранс.

Более 50 артистов выступили в рамках проекта "Музыка в метро" на парковках Москвы. Артисты радовали живой музыкой пешеходов и водителей, поделился заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

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