В РФ не планируют дополнительную мобилизацию для участия в СВО – Шойгу

В Генштабе нет планов по новой мобилизации, военных для проведения спецоперации достаточно. Это заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.

Он отметил, что призывников никогда не будут направлять в зону боевых действий, а контрактников и добровольцев только в этом году в российскую армию поступило более 335 тысяч.

Министр также заявил, что российские военные заметно ослабили боевой потенциал украинской армии. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.