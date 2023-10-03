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03 октября, 13:30

Общество

В РФ не планируют дополнительную мобилизацию для участия в СВО – Шойгу

В РФ не планируют дополнительную мобилизацию для участия в СВО – Шойгу

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В Генштабе нет планов по новой мобилизации, военных для проведения спецоперации достаточно. Это заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.

Он отметил, что призывников никогда не будут направлять в зону боевых действий, а контрактников и добровольцев только в этом году в российскую армию поступило более 335 тысяч.

Министр также заявил, что российские военные заметно ослабили боевой потенциал украинской армии. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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