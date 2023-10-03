В столице снизилось число заболевших коронавирусом за неделю

Недельное число заболевших COVID-19 в Москве пошло на спад. По сравнению с прошлой неделей количество заболевших снизилось более чем на 700. Это данные портала стопкоронавирус.рф.

Также стало известно, что обновленная вакцина "Спутник V", которая защитит от последних штаммов коронавируса, поступит в медучреждения только в начале декабря. Об этом заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

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