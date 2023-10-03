В ГД внесли законопроект о прогрессивной шкале налогообложения

В Госдуму внесли законопроект о прогрессивной шкале налогообложения. Авторы предлагают ввести для физических лиц ставку от 0 до 35% в зависимости от величины дохода.

Освободить от налоговой нагрузки могут тех, кто зарабатывает за год не больше 360 тысяч рублей. При годовом доходе до пяти миллионов предлагают установить налог в 13%. А самый большой налог – для людей с доходом более 100 миллионов рублей в год.

Разработчики документа посчитали, что такая мера позволит не только увеличить поступления в бюджет, но и смягчит проблему социального неравенства. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.