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03 октября, 10:15

Общество

В ГД внесли законопроект о прогрессивной шкале налогообложения

В ГД внесли законопроект о прогрессивной шкале налогообложения

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В Госдуму внесли законопроект о прогрессивной шкале налогообложения. Авторы предлагают ввести для физических лиц ставку от 0 до 35% в зависимости от величины дохода.

Освободить от налоговой нагрузки могут тех, кто зарабатывает за год не больше 360 тысяч рублей. При годовом доходе до пяти миллионов предлагают установить налог в 13%. А самый большой налог – для людей с доходом более 100 миллионов рублей в год.

Разработчики документа посчитали, что такая мера позволит не только увеличить поступления в бюджет, но и смягчит проблему социального неравенства. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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