Обжаловать призыв по частичной мобилизации можно на "Госуслугах". Специальная форма появилась на портале.

Форма предназначена для граждан, которые имеют основания для отсрочки, но все равно были мобилизованы. Подать заявление может как сам мобилизованный, так и любой другой человек.

Подробнее о процедуре – в эфире телеканала Москва 24.