В финал телешоу "Классная тема!" вышли семь педагогов. Теперь они смогут провести свои уроки в эфире телеканала "Россия 1".

Их учениками станут известные ученые, космонавты, музыканты и популярные артисты. Всего в проекте приняли участие 6 тысяч учителей из каждого региона, а в полуфинал вышли 35 человек.

Лучших определяли с помощью голосования по всей стране. В итоге в телешоу примут участие преподаватели биологии, русского языка, физики, математики, химии, географии и истории.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.