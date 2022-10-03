Детей мобилизованных отцов обеспечат двухразовым питанием в школах

Школьники, чьи отцы призваны в рамках частичной мобилизации, будут обеспечены двухразовым питанием.

Расходы родителей будут оплачены за счет города, рассказали в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

Также детей помогут устроить в группу продленного дня и подобрать кружок дополнительного образования. Все занятия будут бесплатными.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.