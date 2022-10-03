Форма обратной связи для жалоб на нарушения при мобилизации появилась на "Госуслугах".

Для подачи жалобы необходимо воспользоваться услугами бота Макса, который работает на портале, написать в строке чата "жалоба" и выбрать графу "призыв в рамках частичной мобилизации".

Подробнее о том, как подать жалобу, – в эфире телеканала Москва 24.