Продолжительность подготовки мобилизованных может занять до месяца. Об этом сообщили на портале "Объясняем.рф".

На портале отметили, что на полигонах проходят подготовку в соответствии с военно-учетной специальностью. Задача – восстановить навыки, полученные при прохождении службы в ВС РФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.