Москвичам рассказали о главных новостях прошедшего дня

На юго-востоке Москвы на Угрешской улице по техническим причинам задерживаются трамваи номер 43. Об этом сообщили в Дептрансе столицы. Проблема возникла в районе остановки "Южнопортовая улица".

В настоящее время движение восстановлено.

На улице Сергия Радонежского в Москве заработал Центр поддержки семей мобилизованных граждан. Там ведут прием 20 специалистов, которые готовы помочь и проконсультировать.

"Газпром" проводит работу по снижению давления в неповрежденной нитке "Северного потока – 2" и откачивает находящийся в трубе газ. Об этом сообщили в компании. Как только будет принято решение о начале поставок, газ будет закачан в газопровод. Сейчас в местах повреждений "Северных потоков" утечки газа прекратились.

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