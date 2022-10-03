Герой Советского Союза дал напутствие мобилизованным москвичам

В московских временных мобилизационных пунктах продолжили прием добровольцев и тех, кто получил повестки. Таких центров в столице несколько, а на все вопросы отвечают по специальной горячей линии. Также во временных пунктах организовали отдельный коридор для тех, у кого есть вопросы по полученным повесткам.

Герой Советского Союза Владимир Горовой дал напутствие мобилизованным москвичам: "Нужно понимать тем, кто идет в Донбасс, что страна находится в серьезной обстановке. Все, кто идет туда по призыву, идут с таким настроем, что, кроме них, никто этого не сделает. Кто еще нас защитит? Никто!"

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.