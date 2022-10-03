Новости часа: заболеваемость гриппом и ОРВИ в столице за неделю снизилась более чем на 9%

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в столице за неделю снизилась более чем на 9%. Об этом заявил Роспотребнадзор по Москве.

Все страны ЕС и Европейская внешнеполитическая служба вызвали глав российских дипмиссий в связи с референдумом.

Почти 35 тысяч человек работают над восстановлением новых российских субъектов. Об этом сообщил глава Минстроя.