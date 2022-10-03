Новости часа: срок годности обоих компонентов "Спутника V" продлен до полутора лет

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Срок годности обоих компонентов "Спутника V" продлен до полутора лет. Об этом указано в инструкции к препарату.

В Новой Каховке вновь сработала ПВО, прогремели четыре взрыва. Об этом сообщили в ВГА города.

Более 750 тысяч ипотечных кредитов выдано за восемь месяцев в РФ. Об этом рассказали в Минстрое.