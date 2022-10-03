В МЧС предупредили об ухудшении погодных условий вечером 3 октября

В Москве действует предупреждение от МЧС об ухудшении погодных условий. Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. Этого достаточно, чтобы сломать ветки или даже повалить деревья. Сильный дождь ожидается 4 октября.

На некоторых улицах и эстакадах уровень воды доходил машинам до капота. В Мосводостоке пояснили, что причиной скопления воды во многих случаях стала опавшая листва. Поэтому особое внимание начали уделять очистке ливневой системы. На самых трудных участках, где низина и много деревьев, проверки проводят по несколько раз в сутки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.