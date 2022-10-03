Водителей предупредили об ухудшении дорожной ситуации в Москве 3 октября

Синоптики предупредили водителей о дождях 3 октября, что может повлиять на движение в городе. Сильный ливень в некоторых районах Москвы уже прекратился, например, на 1-й Тверской-Ямской улице. С помощью городских камер можно отследить, какая обстановка в данный момент в разных частях столицы.

На 77-м километре МКАД и проспекте Мира тяжело проехать – многие москвичи уже выехали с работы домой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.