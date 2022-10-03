МЧС предупредило москвичей о сильном ветре

В Москве действует предупреждение синоптиков об ухудшении погодных условий. Ветер может разгоняться до 17 метров в секунду. По прогнозам МЧС, ситуация не изменится до 4 октября.

Дептранс порекомендовал пересесть на общественный транспорт в часы пик. Последствия непогоды уже начал устранять Мосводосток. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.