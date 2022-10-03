Дождь в Москве может закончиться в ближайшие часы

Ливень, который принес в Москву балканский циклон, может закончиться уже в ближайшие часы.

По словам синоптиков, в целом аномалий от октября не ждут, он будет даже чуть теплее нормы. Однако, помимо осадков, в городе наблюдается сильный ветер.

Также из-за непогоды москвичей попросили пересесть на общественный транспорт. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

