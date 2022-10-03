Сбербанк начал принимать заявки на кредитные каникулы от военных

Сбербанк начал принимать предварительные заявки на кредитные каникулы от военнослужащих. Остальные банки пока прорабатывают этот вопрос.

Если примут закон о кредитных каникулах, военные смогут взять отсрочку на срок службы и плюс 30 дней. Это коснется ипотеки, потребительских кредитов и займов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.