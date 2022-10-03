"Поехал за ней сам": призывник рассказал о своем получении повестки

В Москве началась вторая неделя частичной мобилизации. Временные пункты продолжают работать.

По вопросам мобилизационной кампании москвичи могут звонить на специальную горячую линию. Также во временных пунктах организовали отдельный коридор для тех, у кого есть вопросы по повестке.

"Повестку я получил не сам. Мне не выдали, ко мне никто не приходил, я поехал за ней сам. Взял с собой все, кроме, пожалуй, зимней куртки", – рассказал один из призывников.

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