Москвичам рассказали о погоде в городе 3 октября

В понедельник, 3 октября, на улицах столицы – ливень. По прогнозам, он продлится минимум до 15:00. Уже выпало более трети месячной нормы осадков.

Кроме того, на улицах города дежурят более 300 бригад Мосводостока на случай подтоплений. Подробнее о ситуации – в эфире телеканала Москва 24.