Сбербанк начал принимать предварительные заявки на кредитные каникулы от военнослужащих. Остальные банки пока прорабатывают этот вопрос.

Если закон о кредитных каникулах примут, то отсрочку можно взять на срок службы и плюс 30 дней. Это коснется ипотеки, потребительских кредитов и займов. Подробнее о деталях – в эфире телеканала Москва 24.