Телеканал Москва 24 рассказал о главных событиях последнего часа. Так, в МВД открыли пункты приема обращений иностранцев о поступлении на службу по контракту.

Комитет Совфеда по социальной политике поддержал предоставление трудовых гарантий мобилизованным.

Спасатели в Сочи обнаружили группу туристов с тремя детьми, которая не выходила на связь.

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