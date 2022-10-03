Бахчевые развалы начали разбирать в Москве

В Москве начали разбирать бахчевые развалы. Об этом сообщили на официальном портале мэра Москвы. Сезон продажи завершился 1 октября.

В 2022 году оборудованных мест в городе было почти 160, они работали с 1 августа. В Госинспекции по недвижимости заявили, что количество нарушений, связанных с установкой развалов, снизилось на 23%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.