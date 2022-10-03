Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за ветра

Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за сильного ветра, сообщает Гидрометцентр.

Кроме того, в столице не прекращается дождь. В часы пик жителей попросили пользоваться общественным транспортом.

В понедельник, 3 октября, на улицах города работает более 300 бригад "Мосводостока". За ночь в Москве выпало более трети месячной нормы осадков. А в некоторых районах – половина. Больше всего дождей было в Зеленограде, Западном, Северо-Западном и Юго-Западном округах.

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