Жители Мариуполя начали готовиться к холодам. Они запасаются дровами и водой.

Так, уже к зиме готово около 70% жилищного фонда, но многим приходится жить в полуразрушенных домах без света и отопления.

Однако многие жители уже в этом году получат новое жилье. Как пообещал вице-премьер Марат Хуснуллин, до 1 января там сдадут не менее тысячи новых квартир.

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