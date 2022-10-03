Военкома Хабаровского края сняли с должности

Военного комиссара Хабаровского края сняли с должности. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Михаил Дегтярев.

Причин губернатор не назвал, однако вспомнил случай, когда местного жителя мобилизовали несмотря на то, что он в одиночку воспитывает дочь с ОВЗ.

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