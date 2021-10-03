Появились новости о состоянии Ларисы Гузеевой. В СМИ пишут, что ей стало хуже. Есть проблемы с дыханием, поражены оба легких. А потому актриса постоянно находится в кислородной маске.

Так же сообщают, что повреждены почки. Телеведущая находится в больнице в Коммунарке с коронавирусом. О своем диагнозе она ранее сообщала в инстаграме. Впрочем, в окружении Гузеевой говорят, что актриса подорвала свое здоровье еще раньше, из-за жесткой диеты. Якобы она худела ради роли в полнометражном фильме.