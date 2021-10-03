В Москве выявили 4 294 новых случая коронавируса

В Москве зафиксировали 4 294 новых случая коронавируса. Это данные из Оперативного штаба. Выздоровели за последние сутки 1 885 человек.

В целом по России подтвердили 25 769 новых случаев коронавируса. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.