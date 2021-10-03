В Москве состоялся заезд старых автомобилей ГУМ-авторалли "Большая прогулка"

В Москве состоялся ежегодный заезд старых автомобилей ГУМ-авторалли "Большая прогулка". За восемь лет существования мероприятие стало одной из визитных карточек летне-осеннего сезона.

В этом году в автопробеге участвуют янгтаймеры – автомобили 90-х годов. На старт выехали иномарки в заводском состоянии или с незначительным тюнингом, выпущенные до 1999 года, а также редкие спорткары, выпускавшиеся небольшими тиражами до 2006-го. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.