В Роспотребнадзоре рассказали, как отличить COVID-19 от другого заболевания

У коронавируса больше нет каких-либо специфических черт, которые позволили бы его однозначно отличить от гриппа, заявили в Роспотребнадзоре. Специалисты отмечают, что самое главное – вовремя начать лечение.

Применение противовирусных препаратов в первые два дня болезни во многом определяют тяжесть ее течения. Специалисты рекомендуют оставаться дома при плохом самочувствии и не тянуть с ПЦР-тестом. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.