В аэропорту Шереметьево выстроилась очередь

В аэропорту Шереметьево выстроилась огромная очередь. В выходные прилетает много рейсов из-за рубежа, а люди обязаны сдавать тесты на коронавирус.

Сделать это можно как в самом аэропорту – платно , так и по ОМС в районной поликлинике. Для портала госуслуг подойдут также результаты коммерческих лабораторий. До получения результатов тестирования, прибывшие в Россию должны быть на самоизоляции. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.