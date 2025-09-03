Теплицы и веранды появились в ЖК в Раменках

В одном из столичных жилых комплексов в Раменках появились теплицы и веранды. Инициативу собственников квартир, поставивших данные конструкции, не поддержали соседи.

Согласно российскому законодательству, благоустраивать веранду или собственный балкон можно, однако закрывать пожарные люки и прочие приспособления запрещено. Ставить теплицы для выращивания растений также нельзя. По мнению некоторых специалистов, из-за этого могут возникнуть протечки.

Кроме того, запрещено менять фасад дома. При нарушениях управляющая компания должна выдать соответствующее предписание собственникам.

