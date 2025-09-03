Форма поиска по сайту

03 сентября, 11:15

Общество

Москвичи обустроили теплицы и веранды в Раменках

В одном из жилых комплексов в Раменках появились теплицы и веранды. Однако против собственников квартир, которые их обустроили, выступили соседи.

Руководитель Ассоциации "ЖКХ контроль города Москвы" Вера Москвина объяснила, что использование общей площади должно быть согласовано на собрании собственников. Без этой процедуры пользоваться общедомовым имуществом невозможно, уточнила она.

При этом собственники могут разрешить отдельному гражданину использовать, например, часть крыши, примыкающей к его жилому помещению. Взамен он им устанавливает площадку или дает право пользоваться этой зоной, сказал член общественного совета при Минстрое России Сергей Сохранов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

