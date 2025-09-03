Форма поиска по сайту

03 сентября, 07:45

Общество

Аналитики заявили, что троечники чаще отличников открывают собственный бизнес

Аналитики заявили, что троечники чаще отличников открывают собственный бизнес

Аналитики платформы онлайн-рекрутинга опросили почти 2 000 россиян и выяснили, что 19% бывших троечников планируют в ближайшие два года уйти из найма и открыть свое дело. Среди отличников таких оказалось 11%.

По словам экспертов, троечники умеют принимать нестандартные решения и находить общий язык с людьми, тогда как перфекционизм может мешать отличникам. В то же время большинство руководящих позиций занимают выпускники с хорошими или отличными оценками.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществовидеоМитя КозачинскийДарья ЕрмаковаАнгелина Жукова

