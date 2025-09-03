В России предложили ужесточить наказание за продажу энергетиков детям

В России предложили ужесточить наказание за повторную продажу энергетиков несовершеннолетним. Сейчас по новому закону, который действует в стране с 7 июня этого года, нарушителю грозит штраф до 500 тысяч рублей.

Однако в действующем документе нет уголовной ответственности за неоднократную продажу энергетиков детям. В Госдуме предложили установить аналогичное наказание как за реализацию алкоголя и сигарет несовершеннолетним.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.