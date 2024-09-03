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03 сентября, 22:30

Общество

Более 3 тыс горожан приняли участие в сборе гумпомощи для Курской области

Более 3 тыс горожан приняли участие в сборе гумпомощи для Курской области

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В столице собирают гуманитарную помощь для пострадавших жителей Курской области. За время приема гумпомощи москвичи принесли почти 200 тысяч различных товаров, а участие в сборе приняли более трех тысяч горожан и представителей столичных организаций. Все собранное ежедневно отправляется в распределительные пункты.

Принести необходимые вещи можно в 14 штабов "Москва помогает" и на 27 площадок форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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