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03 сентября, 16:45

Общество

Аналитики выяснили, что 17% мужчин в РФ готовы уйти в декрет вместо жены

Аналитики выяснили, что 17% мужчин в РФ готовы уйти в декрет вместо жены

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Почти четверть российских мужчин готовы уйти в декрет вместо жены

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Аналитики выяснили, что 17% российских мужчин готовы уйти в декрет вместо жены. По данным опросов, некоторые мужчины не против отказаться от работы и взять на себя домашние обязанности, если их избранницы смогут полностью обеспечивать семью.

Есть ситуации, когда именно мужчине выгоднее уйти в декретный отпуск. Например, декретный отпуск поможет сохранить выплаты и рабочее место на 1,5 года.

Что думают женщины о мужчинах, готовых уйти в декрет? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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