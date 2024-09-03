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03 сентября, 13:45

Общество

Почти четверть российских мужчин готовы уйти в декрет вместо жены

Почти четверть российских мужчин готовы уйти в декрет вместо жены

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Почти четверть мужчин в России готовы уйти в декрет вместо жены, выяснили аналитики. Некоторые даже не против отказаться от работы и взять на себя домашние обязанности, если их избранницы смогут полностью обеспечивать семью.

При этом лишь 5% женщин готовы к тому, чтобы их муж занимался воспитанием детей, пока они будут работать.

Стоит ли ждать, что в будущем гулять в детьми будут только папы? Что думают женщины о мужчинах готовых уйти в декрет? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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