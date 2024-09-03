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03 сентября, 11:30

Общество

Москвичи передали гумпомощь для курян в университет МИСИС

Москвичи передали гумпомощь для курян в университет МИСИС

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Десятки москвичей принесли предметы первой необходимости для жителей Курской области в здание НИТУ МИСИС. Там ежедневно принимают продукты, средства личной гигиены, мыло, моющие средства, постельное белье, канцтовары, детское питание, памперсы, влажные салфетки и многое другое.

Помощь для курян можно передать в 14 штабов "Москва помогает" или в одну из 27 точек на фестивале "Москва 2030". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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