Химик рассказала, как выбрать универсальное средство для уборки

Химик Александра Франц рассказала, на что обратить внимание при покупке универсального средства для уборки. По ее словам, в его состав должны входить поверхностно-активные вещества (ПАВ), карбонаты или щелочи, а также растворители, в том числе спирты. Кроме того, допускается присутствие ароматизаторов и консервантов.

Также Франц посоветовала не брать средства с хлором и хлорсодержащими агентами, так как они не подойдут для частой уборки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.