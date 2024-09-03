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03 сентября, 07:45

Общество

Химик рассказала, как выбрать универсальное средство для уборки

Химик рассказала, как выбрать универсальное средство для уборки

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Химик Александра Франц рассказала, на что обратить внимание при покупке универсального средства для уборки. По ее словам, в его состав должны входить поверхностно-активные вещества (ПАВ), карбонаты или щелочи, а также растворители, в том числе спирты. Кроме того, допускается присутствие ароматизаторов и консервантов.

Также Франц посоветовала не брать средства с хлором и хлорсодержащими агентами, так как они не подойдут для частой уборки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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