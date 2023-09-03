Новости часа: более 1,5 тыс пар поженились летом на выездных площадках в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 1 500 пар поженились летом на открытых площадках для выездной регистрации брака. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

Маршрут автобусов М84 изменится с 3 сентября из-за дорожных работ. Об этом рассказали в Дептрансе столицы.

Выпускникам вузов расскажут о карьере в сфере технологий на форуме "Мое будущее" в "Лужниках". Об этом рассказали на Урбанфоруме.