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03 сентября, 13:00

Общество

Новости часа: более 1,5 тыс пар поженились летом на выездных площадках в Москве

Новости часа: более 1,5 тыс пар поженились летом на выездных площадках в Москве

Закон о регистрации домашних животных вступил в силу в Подмосковье

"Раскрывая тайны звезд": любовь под грифом "секретно"

Эксперт рассказала, как выбрать грибы в магазине

"Актуальный репортаж": заболеваемость коронавирусом в мире увеличилась на 60%

"Актуальный репортаж": дачу Сталина в Московской области выставят на торги

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Синоптики предупредили о дожде в столице 3 сентября

"Деньги 24": москвичей предупредили о новых схемах телефонных мошенников

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру субботы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 1 500 пар поженились летом на открытых площадках для выездной регистрации брака. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

Маршрут автобусов М84 изменится с 3 сентября из-за дорожных работ. Об этом рассказали в Дептрансе столицы.

Выпускникам вузов расскажут о карьере в сфере технологий на форуме "Мое будущее" в "Лужниках". Об этом рассказали на Урбанфоруме.

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