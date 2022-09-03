Камера наблюдения засняла, как кошка кормит свою любимую игрушку. Заботливая мать спрыгнула с дивана, держа своего мягкого детеныша в зубах, поднесла игрушку к кормушке и начала терпеливо ждать, когда плюшевый котенок поест.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.