Детеныша викуньи из Московского зоопарка назвали Лучик. Такое имя выбрали участники голосования в проекте "Активный гражданин".

Всего высказались около 180 тысяч человек. Вариант "Лучик" оказался самым популярным. Малышу уже полтора месяца, он все еще пьет молоко, но уже начинает пробовать взрослую пищу.

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