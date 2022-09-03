В столичном регионе спрогнозировали заморозки

Заморозки ожидаются в столичном регионе ближайшей ночью. Температура может опуститься до минус двух градусов. В воскресенье потеплеет до 15–17 градусов. В последующие дни термометры покажут максимум 10–12 градусов. По прогнозам синоптиков, в ближайшие пару недель погода будет неустойчивой – с кратковременными дождями и ветром.

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