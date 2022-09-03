Москвичи решили провести первые осенние выходные на ВДНХ

Несмотря на прохладную погоду, сотни москвичей первые осенние выходные проводят на ВДНХ. Одни любуются обновленным Як-42 и пробуют деликатесы на гастрофестивале. Другие стоят в очереди на концерт, чтобы потанцевать.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.