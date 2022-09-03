На станции метро "Маяковская" этой ночью играла музыка, звучали стихи и песни военных лет. Здесь прошло ежегодное творческое мероприятие "Ночь памяти".

Зрители увидели литературно-музыкальную постановку "Синий платочек". Сцену разместили прямо посреди станции. В постановку включили события истории РФ от Второй мировой войны до наших дней. При выборе произведений организаторы решили сделать акцент на вкладе женщин в Победу.

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