Данные 25 млн пользователей известной курьерской службы оказались в Сети

Данные 25 миллионов пользователей и 30 тысяч контрагентов известной курьерской службы оказались в Сети. Утечку уже называют крупнейшей в этом году. Власти неоднократно пытались ужесточить ответственность за подобное, но прекратить слив баз данных компаний не получается. Чем грозит такая известность простым гражданам и есть ли возможность остановить утечки персональных данных – в сюжете телеканала Москва 24.